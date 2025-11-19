<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ‘ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಅಥವಾ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಕಥೆ, ಕವಿತೆ, ನಾಟಕ, ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ, ಪ್ರವಾಸ ಕಥನ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬರಹಗಳನ್ನು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹10 ಸಾವಿರ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಆಸಕ್ತ ಬರಹಗಾರರು https://forms.gle/zdy9nKeboxB2kuAm7 ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡದ ಮೂಲ ಬರಹದ ಮಾದರಿ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತೃತ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು (1000 ಶಬ್ದಗಳವರೆಗೆ, ಯೂನಿಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ) ನವೆಂಬರ್ 30ರ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಮಡಗಾಂವ್ಕರ್ (9844049489) ಅಥವಾ kannada.makkalasahitya@apu.edu.in ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>