ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ ಪರಿಹಾರ: ರೈತರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆ

117 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಮ್ಮತಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:39 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 22:39 IST
