ಬೆಂಗಳೂರು: ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 42 ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಕದ್ದವನ ಸೆರೆ

ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಲಾಕ್ ಮುರಿದು ಕಳ್ಳತನ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:45 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 18:45 IST
