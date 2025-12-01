ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು | ಕುಂದು ಕೊರತೆ: ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಸ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿರುವುದು

ಎ.ಇ.ಟಿ. ಜಂಕ್ಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆದಿರುವುದು
ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯ ಲಿಫ್ಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು
bengaluruGarbage disposal

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

