ಶುಕ್ರವಾರ, 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನ; ಅ.5ರಂದು ಸಮಾರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:57 IST
Last Updated : 3 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 14:57 IST
ಇಂದು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬಸವ ರಥ
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿರುವ ‘ಬಸವ ರಥ’ ಯಾತ್ರೆ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಅ.4ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8ಕ್ಕೆ ನೆಲಮಂಗಲದಿಂದ ಹೊರಡಲಿರುವ ರಥವು ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ರಾಜಾಜಿನಗರ ವಿಜಯನಗರ ಮುಂತಾದೆಡೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ತಿಳಿಸಿದೆ.
