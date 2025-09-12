ಬೆಂಗಳೂರು | ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ: ಉರುಳಿದ ಶಾಲಾ ಬಸ್

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಗರದ ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಪಣತ್ತೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಂಡಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋಗಿ ಶಾಲಾ ಬಸ್ವೊಂದು ಉರುಳಿದ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ನಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರು ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಸ್ ವಾಲುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇರೊಂದು ಬಸ್ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಬೇರೊಂದು ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ ಮುಂದೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬಸ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜಾನ್ ಶಾಲೆಯ ಬಸ್ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಮುಂದೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ಚಾಲಕ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಗುಂಡಿಗೆ ಚಕ್ರಗಳು ಇಳಿದ ಪರಿಣಾಮ ಬಸ್ ಉರುಳಿತ್ತು’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.<br /><br /><br /></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>