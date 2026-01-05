ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು | ಓಂಶಕ್ತಿ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸೆತ: ಮೂವರು ಬಾಲಕರ ಬಂಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:15 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 5:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು| ಓಂ ಶಕ್ತಿ‌ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ; ಬಾಲಕಿ‌ ತಲೆಗೆ ಗಾಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು| ಓಂ ಶಕ್ತಿ‌ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ; ಬಾಲಕಿ‌ ತಲೆಗೆ ಗಾಯ
ಬೆಂಗಳೂರು| ಓಂ ಶಕ್ತಿ‌ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ; ಬಾಲಕಿ‌ ತಲೆಗೆ ಗಾಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ದೇಶದ 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ 5.77 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು!

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ದೇಶದ 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ 5.77 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು!
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ದೇಶದ 7 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ 5.77 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳು!
PolicebengaluruBengaluru CrimeStone pelting

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT