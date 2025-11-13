ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಹಣವಿಲ್ಲ, ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಣೆ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಸದ ಮೋಹನ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:12 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:12 IST
ಹೊಸೂರು ರಸ್ತೆ ಕನಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೈಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸುರಂಗ ರಸ್ತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ?
–ಪಿ.ಸಿ.ಮೋಹನ್‌, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ
SiddaramaiahDK Shivakumarbengalurupc mohanRoad ProjectsBengaluru DevelopmentRoad Proposal

