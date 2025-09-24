ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:22 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 16:22 IST
ಕಾಮಾಕ್ಯ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಬಳಿ ಶಾಸಕರಾದ ಆರ್‌.ಅಶೋಕ್ ರವಿಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದರು.
ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಯ ರಸ್ತೆಗುಂಡಿಯ ಮುಂದೆ ಶಾಸಕ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಿ
ಆರ್.ಅಶೋಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ
protestroad

