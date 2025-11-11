ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರಕ್ಕೆ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ, ಯಲಹಂಕಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
