ಕಂಪನಿಯ ₹250 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬಳಸಿದ ಆರೋಪ: ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ FIR

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದ ₹250 ಕೋಟಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಹಣಕಾಸು ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾರತ್ಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಪ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗುಲ್ಸಾನ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ನಿವಾಸಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು (47) ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಕಂಪನಿ ಹಣವನ್ನು ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗೇಮ್ಸ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ–2025 ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಾದ 316(4), 318(4), 335, 344, 336(2) ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಪನಿ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಆರೋಪಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರೋಪಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>