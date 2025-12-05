ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾದ ‘ಡಿಎಚ್‌ಐಇ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್ಸ್‌...

ಮಕ್ಕಳ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಂಡಗಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ* ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅಂತರ ಶಾಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಂಪನ್ನ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:45 IST
ಅಂತರ ಶಾಲಾ ನೃತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು
Bangalore

