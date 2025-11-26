ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಬ್ಬನ್‌ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಹಬ್ಬ: ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಪೆಕ್‌ನ 25 ಮಳಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
25 ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ
ಸಿ.ಎನ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆಪೆಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
bengaluruCubbon park

