ಬೆಂಗಳೂರು | ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್‌ ರನ್: 1,300 ಮಂದಿ ಭಾಗಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕೋರಮಂಗಲದ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಘಟಕದ ವತಿಯಿಂದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 'ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ರನ್'ನಲ್ಲಿ 1,300 ಮಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>'ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಓಟ, ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಓಟ' ಉದ್ದೇಶದಡಿ ಈ ಓಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ-1 ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ವಿಜಯ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಅವರು ಓಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವಂಗಿ, ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ಓಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾಲೇಜಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಟೈಟಸ್ ಆಂಟೊ, ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಘಟಕದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಮರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. </p>