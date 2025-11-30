ಬೆಂಗಳೂರು: ಉದ್ಯಮಿಗೆ ₹1.80 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕಾದ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನು ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮುರುಗೇಶ್ ಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಸುರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಾಗರಬಾವಿ ನಿವಾಸಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು, ರೋಹಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬುವರ ಮೂಲಕ 2024ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ₹1.6 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹21 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವಂತೆ ಆರೋಪಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಜನವರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟು ₹2 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ಕಾರಣ ₹1.60 ಕೋಟಿ ಅನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಿದ್ದ ₹21 ಲಕ್ಷವನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರೋಹಿತ್ ಅವರು ಸಾಲದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸೂಚಿಸಿದ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಸುರೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ತಲುಪದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ರೋಹಿತ್ಗೆ ನಾನೇ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದಾಗ ನನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೆದರಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಸುರೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>