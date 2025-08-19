ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹೆಬ್ಬಾಳ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:56 IST
ಹೊಸ ಲೂಪ್‌ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವೇಳೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಸಚಿವ ಬೈರತಿ ಸುರೇಶ್‌ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. 
DK ShivakumarflyoverHebbal

