Jakkur Aerodrome:ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರೆ ಜಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಕ್ಕೂರು ವಾಯುನೆಲೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದರೆ, ವಾಯುನೆಲೆ ಪ್ರದೇಶದ 217 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಬದಲಾದರೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.

ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದ ಜಕ್ಕೂರು– ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಾಯುನೆಲೆಗಾಗಿ ನೀಡಲು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ವಿಶೇಷ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.

1935ರ ಮೈಸೂರಿನ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಕ್ಕೂರು– ಅಲ್ಲಾಳಸಂದ್ರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳಲ್ಲಿ 377 ಎಕರೆ 2 ಗುಂಟೆ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ, 1940ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ವಿಶೇಷ ಆದೇಶ (ಎಫ್ 1545–ಎಸ್– ಎಫ್ಟಿ. 58–40–2) ಹೊರಡಿಸಿ, 199 ಎಕರೆ 14 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ತದ ನಂತರ, ಇನ್ನೂ 17 ಎಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡಿ, 217 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕೂರು ವಾಯುನೆಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. 1948ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು.

'ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆ ಇರುವವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾರಾಜರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬೇರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭವಾದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆಯಂತೆ ಜಕ್ಕೂರು ವಾಯುನೆಲೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ಉಳಿಯಲಿ:

'ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಕ್ಕೂರು ವಾಯುನೆಲೆ ಪ್ರದೇಶ 'ಶ್ವಾಸಕೋಶ'ದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛಗಾಳಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದು ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಪತ್ರ

'ಜಕ್ಕೂರು ವೈಮಾನಿಕ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪರವಾನಗಿ/ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಮೀರ್ಕುಮಾರ್ ಸಿನ್ಹಾ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್ ಅವರು ಡಿ.16ರಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

'ಇಂಡಿಗೊ ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತರಬೇತ