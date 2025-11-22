ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನಗರದೊಳಗೆ ಬಾರದ ಕಲಬುರಗಿ–ಬೆಂಗಳೂರು ವಂದೇ ಭಾರತ್‌ ರೈಲು

ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಬಾರದೇ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದಲೇ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಚಾರ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:55 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:55 IST
KalaburagibengaluruVande bharat expressTrain service

