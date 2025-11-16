ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
krishi Mela 2025: ಆಧುನಿಕ ಬೇಸಾಯದ ಭರಪೂರ ಮಾಹಿತಿ

ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಗರವಾಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:07 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:07 IST
ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು 
ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸಸಿಗಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಖರೀದಿಸಿದರು 
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕೊರತೆ
ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಕಾರಣ ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪರದಾಡಿದರು. ಮೇಳ ನಡೆಯುವ ಆವರಣ ದೂಳುಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.  
ಪಂಗನೂರು ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಹಸುಗಳು
