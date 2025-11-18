ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಆದ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:55 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:55 IST
ಶಾಸಕ ಎಸ್‌.ಸುರೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಕಾರು ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರ ಜತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು 
