55ನೇ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನ: ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಳವಡಿಸಿ; ಪಿಟೀಲು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ 55ನೇ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:04 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:04 IST
