ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಲಿ: ನ್ಯಾ. ಶ್ರೀಷಾನಂದ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ, 55ನೇ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:33 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 15:33 IST
