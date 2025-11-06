ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶನ

<p><strong>36ನೇ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಾದರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಎಲಿಜಬೆತ್ ಚೆರಿಯನ್, ಲಲಿತಾಂಬ ಸಿ., ಪಿ. ಸೇತು, ಆಯೋಜನೆ: ಯಂಗ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ವೈಎಂಸಿಎ), ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೀಣ್ಯ, ಸ್ಥಳ: ವೈಎಂಸಿಎ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p><strong>ಎಐಎಎಂಎ ಎಕ್ಸ್ಪೊ–2025: ಅತಿಥಿಗಳು:</strong> ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ, ಸುಬ್ರತ್ ಪಾಠಕ್, ಆಯೋಜನೆ: ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗರಬತ್ತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ತ್ರಿಪುರ ವಾಸಿನಿ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p><strong>ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ</strong>: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ: ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಶಾಲಿನಿ ರಜನೀಶ್, ತುಷಾರ್ ಗಿರಿನಾಥ್, ಡಾ. ರಾಮ್ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲಮಂಡಳಿ, ಸ್ಥಳ: ಹೋಟೆಲ್ ಶಾಂಗ್ರೀಲಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30</p>.<p><strong>ಉಚಿತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ, ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪ್ರದಾನ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ಉದಯ್ ಬಿ. ಗರುಡಾಚಾರ್, ಶ್ರೀಧರ ಮಯ್ಯ, ಕೆ.ಇ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ, ಎಸ್. ಹರಿದಾಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು: ವ.ಚ. ಚನ್ನೇಗೌಡ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಎಸ್. ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂಡಿತ್, ಆಯೋಜನೆ: ಉಪಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ, ಆನಂದ ಬಳಗ, ಸ್ಥಳ: ಸಂಕರ್ಷಣ ಸಭಾಂಗಣ, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ರೀಜೆನ್ಸಿ, ಹೊಂಬೇಗೌಡನಗರ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ </p>.<p><strong>ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದರ್ಶನ:</strong> ಅತಿಥಿಗಳು: ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ, ಪ್ರಮೋದ್ ಸಾವಂತ್, ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ, ಸುಧಾಂಶು ತ್ರಿವೇದಿ, ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ, ಅಮರ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಮಿರ್ ವಿ. ಕಾಮತ್, ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್, ಸಂಜೀವ್ ಕುಮಾರ್, ಬಾಬಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ನುವಾಲ್, ಆಯೋಜನೆ: ಐಎಂಎಸ್ ಫೌಂಡೇಷನ್, ಸ್ಥಳ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 </p>.<p><strong>ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳ ಕುರಿತು ಚಿತ್ರಕಲೆ</strong> ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅತಿಥಿಗಳು: ಗಿರೀಶ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ, ಗೀತಾ ಪ್ರಿಯಾ, ಎಸ್.ಜಿ. ವಾಸುದೇವ, ಪ.ಸ. ಕುಮಾರ್, ಚಂದ್ರನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ, ಸುರೇಶ್ ಹೆಬ್ಳೀಕರ್, ಆಯೋಜನೆ: ಇಕೋ–ವಾಚ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ, ಸ್ಥಳ: ಕರ್ನಾಟಕ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪರಿಷತ್ತು, ಕುಮಾರಕೃಪಾ ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p><strong>‘ಶಿವಪ್ರಿಯ’ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಅತಿಥಿಗಳು</strong>: ಶುಭಾ ಧನಂಜಯ್, ರವಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ, ಆಯೋಜನೆ: ನಾಟ್ಯಭೈರವಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್, ಸ್ಥಳ: ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ, ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಸಂಜೆ 5.30</p>.<p><strong>ನಾಟಕೋತ್ಸವ–2025: ರಂಗ ಗೀತೆಗಳು:</strong> ಆದಿಮೂಲ ರಂಗತಂಡ, ‘ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತೀರದಲ್ಲಿ’ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ನಿರ್ದೇಶನ: ರಾಜ್ಗುರು, ಆಯೋಜನೆ: ರಂಗಪಯಣ, ಸ್ಥಳ: ಕಲಾಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಲತ್ತಹಳ್ಳಿ, ಸಂಜೆ 6 </p>.<p><strong>ಕಾರ್ತಿಕ ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ, ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ,</strong> ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ, ಹರಿದಾಸ ಸಂಭ್ರಮ, ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯರ ಸಂಸ್ಮರಣೆ: ತ್ರಿವೇಣಿ–ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಭಾವಗೀತೆ, ಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗಮ: ಗಾಯನ: ದತ್ತ ಪ್ರಸಾದ್, ಪಿಟೀಲು: ಪ್ರಣವಿ ಗುರುಪ್ರಸನ್ನ, ಮೃದಂಗ: ಬಿ.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಮೋರ್ಸಿಂಗ್: ಲಿಖಿತ್, ಆಯೋಜನೆ: ನಾದಜ್ಯೋತಿ ಸಂಗೀತ ಸಭಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಸ್ಥಳ: ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ, ಸಂಜೆ 6</p>.<p>***</p>.<p class="Subhead">ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ‘ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು’ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಇ–ಮೇಲ್ಗೆ (ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ) ಕಳುಹಿಸಿ</p>.<p class="Subhead">nagaradalli_indu@prajavani.co.in</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>