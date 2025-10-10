ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ: ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ಫೋಟೊಶೂಟ್‌, ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟಿ.ವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:45 IST
Last Updated : 10 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ 
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ 
bengaluruParappana agrahara

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT