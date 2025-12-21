ಭಾನುವಾರ, 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Bhumika Club | ವನಿತೆಯರ ಸಮ್ಮಿಲನ: ‘ಜುಂಬಾ’ ಡಾನ್ಸ್ ಸಂಭ್ರಮ

‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಹಾಗೂ ‘ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್’ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಲಬ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೂಪಾ ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮತ್ತು ಅನುಪಮಾ ಜತೆಗೆ ಆರ್.ಜೆ.ಅಕ್ಷಯ್ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು
ಪದ್ಮಿನಿ ಪ್ರಿಯ ನೃತ್ಯ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಡಾ. ಪೂನಂ ಪಾಟೀಲ್ 
ಭೂಮಿಕಾ ಕ್ಲಬ್ ಲೋಗೊ
ಚಂದನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅವರು ‘ಜುಂಬಾ ಡಾನ್ಸ್’ ಮಾಡಿದರು
