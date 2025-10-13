ಸೋಮವಾರ, 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

Greater Bengaluru: ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ₹3,427 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಜಿಬಿಎ ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಆಯವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿ; ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ₹613 ಕೋಟಿ ವಿತರಣೆ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:42 IST
Last Updated : 13 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:42 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
712 ಚದರ ಕಿ.ಮೀ; ಐದೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ | 1.44 ಕೋಟಿ; 2023ರಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ | 20,225; ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ
bengaluruTaxmuncipalityGreater Bengaluru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT