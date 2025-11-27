ಗುರುವಾರ, 27 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಗಡುವು

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆ ಆಯುಕ್ತರ ಜತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಲೇಖಕ-ಪ್ರಕಾಶಕ-ಮುದ್ರಕರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:47 IST
Last Updated : 27 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:47 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
LibrariesBook Distribution

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT