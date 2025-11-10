ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ದೋಷಾರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಓದಲು ಸಮಯ ಕೇಳಿದ ವಕೀಲರು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ರೇಣುಕಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ನ.19ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:16 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 14:16 IST
ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ 
ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ 
Murder CaseDarshan Thoogudeepa

