ವರ್ಚೂಸಾ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗರದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಎಸ್ಒಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವ ವರ್ಚುಸಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉದ್ಯಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಪ್ನಿಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವರ್ಚುಸಾಗೆ ಈ ಸ್ವಾಧೀನವು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಗ್ಗುರುತು ಆಗಿದೆ. ವರ್ಚುಸಾದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಚುಸಾ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಬಂಗಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಎಸ್ಒಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಬದ್ಧತೆಗಳು, ಸೇವೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಶನ್ಸ್ ಸಿಇಓ ಭರತ್ ದೇಸರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವರ್ಚುಸಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಎಸ್ಒಜಿ ತಂಡ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>