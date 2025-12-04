ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಕ್ಕಳ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಡಿಎಚ್‌ಐಇ ಸಹಕಾರಿ

ಅಂತರ ಶಾಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:26 IST
Last Updated : 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:26 IST
‘ಡಿಎಚ್‌ಐಇ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಷನ್ಸ್‌’ ಅಂತರ ಶಾಲಾ ವರ್ಡ್‌ ವಿಂಡರ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಂಜಯ್‌ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದರು
EducationbengaluruDeccan Herald

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

