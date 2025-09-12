ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಸೇರಿ ಏಳು ಮಂದಿಗೆ ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:04 IST
