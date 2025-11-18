ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕಸದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕು

ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಾಗದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌, ಹಾಸಿಗೆ, ಬಟ್ಟೆ, ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದನೆ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:15 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:15 IST
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಸ್ಥಳ
ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಾಯ್ಲರ್‌ಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ‘ಗ್ರಾಬ್‌ ಕ್ರೇನ್‌’
ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್‌
Waste ManagementPowerbidadiElectricity

