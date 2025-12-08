ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictbengaluru city
PHOTOS | ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಕಲರವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:09 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಹಾಗೂ ಫೆಡರೇಷನ್‌ ಆಫ್‌ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್‌ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಟೇಜ್‌ ಕಾರು ರ್‍ಯಾಲಿ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಹಾಗೂ ಫೆಡರೇಷನ್‌ ಆಫ್‌ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕ್‌ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರಗ್ಸ್‌ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಟೇಜ್‌ ಕಾರು ರ್‍ಯಾಲಿ

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

ವಿಂಟೇಜ್‌ ಕಾರು ರ್‍ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಹವಹಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ

(ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್)

bengaluruVidhana soudhavintage car rallyVintage car

