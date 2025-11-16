ಭಾನುವಾರ, 16 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೀಕನಿಗೇ ಇರಿದ ಕಾರ್ಮಿಕ! ಕುಂಬಳಗೋಡು ಸೂಲಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ

ಚಿನ್ನದ ಆಸೆಗೆ ಕೃತ್ಯ, ಕುಂಬಳಗೋಡು ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸೂಲಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:17 IST
Last Updated : 16 ನವೆಂಬರ್ 2025, 0:17 IST
