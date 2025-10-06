ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್‌: ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಹೆಜ್ಜೆ

ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತರ ದಂಡು
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:24 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತುಳಜಾಪೂರದ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಬೀದರ್‌–ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು
ತುಳಜಾಪೂರದ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವ ಭಕ್ತರ ದಂಡು ಬೀದರ್‌–ಹುಮನಾಬಾದ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು
ನಾನು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತುಳಜಾಪೂರದ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭವಾನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ.
–ರಮೇಶ ಆಣದೂರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ
ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಜಾಪೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ.
–ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕಮಠಾಣ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT