ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | ರಸ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಬಸ್: ತಪ್ಪಿದ ಅನಾಹುತ

<p><strong>ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯರಂಡಗಿ ಹತ್ತಿರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ರಸ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ನಿಂತಿದ್ದು, ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿದೆ.</p>.<p>ಬಸ್ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಿಂದ ಮುಡಬಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಸ್ ಎದುರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬೇರೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವಾಗ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದ ಬಸ್ ಎದುರಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಕಂಟೆಗಳು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅರ್ಧ ವಾಲಿದ ಬಸ್ ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿತು. ಆಗ ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಗದ್ದಲ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನದ ಬಾಗಿಲು ಸಹ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಳಗಿದ್ದ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರು. ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>