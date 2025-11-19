ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homedistrictbidar
ಬೀದರ್‌: 10 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕುಸಿದ ತಾಪಮಾನ; ಥಂಡಿಗೆ ಜನ ಥಂಡಾ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
ಬೀದರ್‌ನ ಮನ್ನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟರ್‌ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನ
