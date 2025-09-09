ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್ | ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರದಾಟ!

ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಮೆಂಟೇ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
ಹುಲಸೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೆರದ ಜಿಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಲ್ಲು-ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಹುಲಸೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹೊರವಲಯದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೆರದ ಜಿಮ್ ಸುತ್ತಲೂ ಹುಲ್ಲು-ಗಿಡಗಂಟಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಶೀಘ್ರ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ವಸತಿ ನಿಲಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
ದಿಲೀಪ ಗೌತಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ
SchoolBidarStudentBidar District office

