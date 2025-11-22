ಶನಿವಾರ, 22 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ನೌಕರರು ಸಹಕರಿಸಿ: ರತ್ನಾಕಾಂತ ಶಿವಯೋಗಿ

ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
Last Updated : 22 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಹೊರಬರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ಚನ್ನವೀರ ಜಮಾದಾರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜ ನೌಕರರ ಸಂಘ
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT