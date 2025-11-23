ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ 2025|ಮನುಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇ ಬಸವಧರ್ಮ:ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:00 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:00 IST
ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ಕಟ್ಟುವುದು ಶರಣ ಧರ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಸವಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು
ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ
ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

