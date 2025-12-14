ಭಾನುವಾರ, 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ: 140 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನನ ಪತ್ರ ಲಭ್ಯ

10 ಬುಡಕಟ್ಟು ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಹಿತರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:31 IST
Last Updated : 14 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:31 IST
Loka adalat

