ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಯಳಂದೂರು | ದಸರಾ ರಜೆ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಾಟದ ಮಜಾ

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶ: ನದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರ ಚಿನ್ನಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:58 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:58 IST
ಯಳಂದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸುವರ್ಣವತಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ.
