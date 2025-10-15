ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಹೂವಿನ ದರ ಕುಸಿತ: ಬೀನ್ಸ್, ಬೆಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆ

<p><strong>ಚಾಮರಾಜನಗರ:</strong> ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಾಗೂ ಆಯುಧಪೂಜೆ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಹೂವಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಹೂಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. </p>.<p>ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭ ಚೆಂಡು ಹೂ, ಸೇವಂತಿಗೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೇವಂತಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹200ರವರೆಗೂ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಚೆಂಡು ಹೂ ₹ 50ರವರೆಗೂ ದರ ಇತ್ತು. ಸದ್ಯ ಸೇವಂತಿಗೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹20ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಚೆಂಡು ಹೂ ₹5 ರಿಂದ ₹10ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದರ ₹100 ರಿಂದ ₹120, ಮಲ್ಲಿಗೆ ₹400, ಕನಕಾಂಬರ ₹400, ಸುಗಂಧರಾಜ ₹20, ಗುಲಾಬಿ ₹80ರಿಂದ ₹100ರವರೆಗೂ ದರ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಪುರದ ಮೊಳೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೂ ವ್ಯಾಪಾರಿ ರವಿ.</p>.<p>ಹಬ್ಬಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುವುದರಿಂದ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ದರ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.</p>.<h2>ತರಕಾರಿ ದರ ಏರಿಳಿತ: </h2><h2></h2><p>ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಏರಿಳಿತವಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಅಗ್ಗವಾದರೆ, ಬೆಂಡೆ, ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಂ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಆವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹20 ರಿಂದ ₹25ಕ್ಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ </p>.<p>ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಕುಸಿತ: ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದ್ದು ತೀರಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹20 ರಿಂದ ₹30, ಸಗಟಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ₹ 100 ಕ್ಕೆ 6 ಕೆಜಿಯವರೆಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ತಗ್ಗಿದ್ದು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ.</p>.<p>ಇಳಿಯದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ದರ: ಚಟ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಸಹಿತ ಮಸಾಲೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹ 80 ರಿಂದ ₹ 100 ರವರೆಗೂ ಬೆಲೆ ಇದ್ದು ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಖರೀಸಿದರೆ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗೆ ₹ 50 ರಿಂದ ₹ 60 ಇದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸೀಸನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ದರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್.</p>.<h2>ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ: </h2><h2></h2><p>ಹಣ್ಣುಗಳ ದರ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೇಬು ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹100 ರಿಂದ ₹160, ಮೋಸಂಬಿ ₹60 ರಿಂದ ₹80, ಕಿತ್ತಳೆ ₹50 ರಿಂದ ₹60, ದಾಳಿಂಬೆ ₹140 ರಿಂದ ₹160, ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ ₹70 ರಿಂದ ₹80, ಪಚ್ಚಬಾಳೆ ₹40 ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>