ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ | ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯ: ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಮಂಗಳಾರತಿ; ಶುಭಾಶಯ ವಿನಿಯಮ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:13 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:27 IST
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ರಾಮಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ಸಿಹಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ರಾಮಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವ ಗಣಪತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮುಸ್ಲಿ ಮುಖಂಡರು ಸಿಹಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು
Ganesha FestivalGanesha ChaturthiGanesha Chatruthi

