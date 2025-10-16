ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹನೂರು | ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಿ: ಸ್ಥಳೀಯರ ಮನವಿ

ದಿನ್ನಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:25 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:25 IST
ಕಾಡು ಹಂದಿ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದರೂ ಪರಿಹಾರ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ | ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ | ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನವಿ
