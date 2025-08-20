ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ಯುನಾನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದೊರೆಯದ ಜಾಗ!

ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಾಗ ಹುಡುಕಾಟ; ಇಲಾಖೆಯ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೂ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಲ್ಲ
ಡಿ.ಎಂ.ಕುರ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:13 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:13 IST
