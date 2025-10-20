ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictchikkaballapur
ADVERTISEMENT

ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ | ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ: ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರು

ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜೇಶ್
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:22 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ನೋಮುದಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ನೋಮುದಾರ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ChikkaballapurBagepalliDiwaliDiwali celebrations

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT