ಗೌರಿಬಿದನೂರು | ನೊಣಗಳ ಕಾಟ: ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:54 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:54 IST
ಮನೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನೊಣಗಳು
ನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಶು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ನೊಣಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿಡಿಒ ಮುದಲೋಡು ಪಂಚಾಯಿತಿ
protestchikkaballapura

