ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ | ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಜಾ: ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:00 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 7:00 IST
ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು
Chikkaballapurprotest

