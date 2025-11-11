ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ‘ಜೆಡಿಎಸ್‌’ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ

ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ, ಶಿಸ್ತುಪಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:17 IST
ಗೋವಿಂದರಾಜು
ಆರ್‌.ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ
ಜಿ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ
ಮಲ್ಲೇಶ್‌ ಬಾಬು
ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್‌
ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ | ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗಿದೆ ತಳಮಟ್ಟದ ನೆಲೆ | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಎಚ್‌ಡಿಕೆ
JDSchikkaballapura

